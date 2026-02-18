Оккупанты на Покровском направлении используют советскую технику и наземных роботов: военный рассказал о ситуации. Видео

На Покровском направлении (Донецкая область) российские оккупанты используют преимущественно советские образцы техники, однако, вместе с тем начали применять наземные роботизированные комплексы (НРК). Параллельно россияне пытаются роботизировать логистику и обеспечивать подвоз боеприпасов пехотным штурмовым группам.

О ситуации рассказал начальник разведки 147 ОАБр Андрей Иус. По его словам, враг действует по примеру Сил обороны и внедряет использование НРК в логистике.

Иус пояснил, что россияне продолжают использовать технику, однако, из-за работы украинских FPV-дронов, делают это на так активно. Среди применяемых образцов, например, гусеничная техника типа МТЛБ, а также бронетранспортеры советского производства.

"Та техника, которую использует враг, это более советские образцы вооружения, а именно гусеничная техника типа МТЛБ, бронетранспортеров, еще советских образцов", – отметил начальник разведки.

В то же время в подразделениях оккупантов появились наземные роботизированные комплексы. По словам военного, с их помощью оккупанты пытаются доставлять боеприпасы к пехотным штурмовым группам.

"Как и у нас, параллельно происходит роботизация логистики, то есть, с помощью уже беспилотной составляющей наземной. Также враг пробует подвозить боеприпасы своим пехотным штурмовым группам", – рассказал Иус.

Ситуация в Донецкой области: последние новости

По данным Института изучения войны, украинские военные продвинулись на юг от Константиновки в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Геолокационные видео от 15 февраля подтверждают продвижение ВСУ южнее города. В то же время аналитики допускают вероятное продвижение российских войск на север от Яблоновки и юг от Берестка вблизи Константиновки.

Кроме этого, оккупанты усилили активность на севере Мирнограда, пытаясь давить на позиции ВСУ. Украинские подразделения удерживают рубежи и не позволяют противнику продвинуться.

Враг концентрирует усилия в северной части города, стремясь создать предпосылки для дальнейшего наступления. Оккупанты накапливают тяжелую технику и личный состав, однако попытки прорыва, в том числе с привлечением бронетехники в городской застройке, обнаруживает украинская аэроразведка. Операторы дронов уничтожают живую силу и технику противника.

В городе и на подступах к нему Силы обороны осуществляют поисково-ударные действия. Российские подразделения и в дальнейшем применяют тактику малых пехотных групп, что приводит к значительным потерям среди их личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волчанском направлении российские захватчики пытаются продвигаться вперед после уничтожения Волчанска. Происходит постоянное давление на позиции Сил обороны Украины, ситуация там остается крайне сложной.

