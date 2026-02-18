Оккупанты уничтожили Волчанск и пытаются идти вперед: что происходит на передовой

На Волчанском направлении российские захватчики пытаются продвигаться вперед после уничтожения Волчанска. Происходит постоянное давление на позиции Сил обороны Украины, ситуация там остается крайне сложной.

Оккупанты пытаются обойти украинских защитников, которые держат оборону на юге, с флангов. Об этом 17 февраля заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Россияне сумели уничтожить сам город Волчанск, и если украинские силы еще держатся в южных районах, россияне пытаются их обойти. В первую очередь – в направлении Липцов, а во вторую очередь – в направлении Волчанских Хуторов", – сказал он.

Если оккупантам не удастся подвинуть украинских бойцов, то они попытаются обойти их полем и занять какие-то населенные пункты поблизости.

"Занять населенные пункты не удается, но давление серьезное и давление это, в отличие от Купянска, откуда россияне просто сбежали и не могут восстановить свои позиции, здесь давление постоянное и россияне пытаются идти вперед", – подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волчанском направлении российские войска усиливают давление на позиции Сил обороны. При этом враг по-прежнему использует малые штурмовые группы и тактику инфильтрации. Пока защитникам удается отражать российские штурмы.

