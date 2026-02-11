Оккупанты усиливают давление на Волчанском направлении: военный рассказал о тактике врага. Видео

На Волчанском направлении российские войска усиливают давление на позиции Сил обороны. При этом враг по-прежнему использует малые штурмовые группы и тактику инфильтрации.

Пока защитникам удается отражать российские штурмы. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Форпост", старший лейтенант Дмитрий Усов.

Что происходит на Волчанском направлении сейчас

По словам Усова, на Волчанском направлении в последние дни наблюдается усиление давления со стороны врага.

"В последние дни мы отслеживаем усиление давления со стороны врага. Увеличилось количество штурмовых действий. Но пока нам удается отражать эти штурмы", – отметил он.

Россияне при этом придерживаются выбранной ранее тактики.

"Относительно тактики и используемой техники: пока враг ничего другого не придумал и не использует. Пока это так же малые пехотные группы, которые просачиваются, скрываются, накапливаются – и потом, когда их (оккупантов. – ред.) количество достигает определенных размеров, они уже идут на штурм и пытаются выбить наших ребят с позиций", –– подчеркнул представитель бригады "Форпост".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские войска продвинулись в тактическом районе Доброполья. Об этом говорится в новом материале ISW. По данным аналитиков, украинские подразделения недавно продвинулись на севере Нового Донбасса, что к востоку от Доброполья.

Россияне же накануне атаковали на восточных подступах к Доброполью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!