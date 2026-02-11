Украинские войска продвинулись в тактическом районе Доброполья: анализ и карта ISW

Вооруженные силы Украины имеют успехи на Покровском направлении. В частности, наши защитники продвинулись в тактическом районе Доброполья Донецкой области.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. В то же время военные российской оккупационной армии активизировались к востоку от вышеупомянутого населенного пункта.

Что известно

Аналитики отметили, что по геолокационным видеозаписям, обнародованным 9 февраля, украинские подразделения недавно продвинулись на севере Нового Донбасса, что к востоку от Доброполья.

В то же время 10 февраля российские войска совершили атаки на восточных подступах к Доброполью в районе этого населенного пункта.

Какова ситуация на Покровском направлении

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 08:00 11 февраля на Покровском направлении украинские военные отбили 35 наступательных попыток противника в районах Родинского, Котлиного, Покровска, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Филиала, а также в направлении Нового Донбасса и Гришино.

Стоит отметить, что ранее бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины сорвали попытку штурма российских войск на Добропольском направлении. Противник пытался прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины, однако украинские подразделения нанесли удары дронами и не дали реализовать этот план. По результатам боевой работы было уничтожено и поражено восемь единиц вражеской бронетехники.

Также Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области и нанесли противнику существенные потери в технике и живой силе. Оккупанты пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

Как писал OBOZ.UA, начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко рассказал, что армия РФ продолжает давить на Покровском направлении, привлекая к наступательной операции 150 тысяч военнослужащих. По его словам, сейчас активные боевые действия сосредоточены в северной части Мирнограда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!