У врага минус 8 единиц бронетехники: бойцы 'Азова' дронами сорвали штурм армии РФ на Добропольском направлении. Видео

Бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины сорвали попытку штурма российских войск на Добропольском направлении. Событие произошло накануне Нового года в зоне ответственности 1 Корпуса НГУ "Азов".

Официальный паблик Легендарного спецподразделения БпАК НГУ 27 декабря обнародовал видео и информацию о бое. В сообщении говорится, что экипажи Lasar's Group работали FPV-дронами и тяжелыми бомберами.

Противник пытался прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины, однако украинские подразделения нанесли удары дронами и не дали реализовать этот план.

В подразделении отметили, что российская армия активизирует штурмовые действия в конце года, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то результат. В то же время, по словам военных, эти попытки каждый раз наталкиваются на подготовленную оборону.

Попытка прорыва

Российские войска совершили атаку с привлечением бронетехники, пытаясь быстро добраться до украинских позиций. На Добропольском направлении, в полосе ответственности 1 Корпуса НГУ "Азов" движение техники было вовремя обнаружено.

Экипажи Lasar's Group отработали по целям точно и слаженно. Удары наносились во взаимодействии с собратьями из смежных подразделений Сил обороны Украины, что позволило сорвать штурм еще на подходах.

Потери врага

По результатам боевой работы было уничтожено и поражено восемь единиц вражеской бронетехники. Среди них одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и один бронетранспортер.

Также украинские защитники подбили один танк, два бронетранспортера во взаимодействии с другими подразделениями и одну инженерную машину – мостоукладчик. После потерь техники наступательные действия противника были остановлены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 22 декабря российские оккупационные войска осуществили масштабный штурм в районе Доброполья, привлекая значительное количество бронетехники. Атаку остановили подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" во взаимодействии с другими силами обороны.

Еще ранее мы писали о том, как завершилась попытка штурма с применением бронетехники для российских захватчиков на Добропольском направлении. Они 25 октября попытались прорвать украинскую оборону в районе Владимировки, но увязли в болоте. Обездвиженная техника стала отличной мишенью для украинских дронов и Himars.

