Российские оккупационные войска осуществили масштабный штурм в районе Доброполья, привлекая значительное количество бронетехники. Атаку остановили подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" во взаимодействии с другими силами обороны.

Информацию о происшествии обнародовал официальный Telegram-канал Национальной гвардии Украины, опубликовав видео с поля боя. В сообщении указано, что действия врага были своевременно обнаружены, а по скоплению сил нанесены прицельные удары.

Утром 22 декабря подразделения "Азов" отбили очередной мясной штурм армии РФ. Во время наступления противник использовал сразу четыре колонны и привлек 24 единицы бронированной техники.

В НГУ отметили: "Враг понес потери в технике и живой силе еще на подходах".

Удар дронами и минами

Основную роль в остановке наступления сыграли пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar's Group. Они действовали под управлением командования 1-го корпуса НГУ "Азов" и в тесном взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны Украины.

К поражению российских колонн также привлекались артиллерийские средства и инженерные решения. В частности, значительный эффект дало минирование маршрутов продвижения врага, которое осуществляли как дроны Lasar's Group, так и инженерные подразделения корпуса. Это позволило остановить технику еще до входа в город.

Потери противника

По предварительным данным, в результате боевой работы было уничтожено два танка, еще два танка поразили во взаимодействии с другими подразделениями. Кроме того, подтверждено поражение шести боевых бронированных машин, шести танков, одного БТР и одного квадроцикла.

Также сообщается о потерях среди личного состава противника – по меньшей мере четыре военнослужащих. Штурм осуществляли подразделения морской пехоты РФ. Сейчас продолжается дальнейшая ликвидация вражеских сил, участвовавших в этой атаке.

Накануне в ISW заявили, что ВСУ имеют успехи на Купянском направлении, а Покровск не стал для врага "внезапным прорывом".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как завершилась попытка штурма с применением бронетехники для российских захватчиков на Добропольском направлении. Они 25 октября попытались прорвать украинскую оборону в районе Владимировки, но увязли в болоте. Обездвиженная техника стала отличной мишенью для украинских дронов и Himars.

