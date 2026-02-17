Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка – ISW

Украинские войска имеют успехи вблизи Константиновки в Донецкой области. В частности, наши бойцы продвинулись на юг от города в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Со своей стороны оккупанты тоже вероятно продвинулись на юго-запад от Константиновки.

Какова ситуация вблизи города

Геолокационные видео, обнародованные 15 февраля, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил к югу от Константиновки. Аналитики предполагают, что российские войска могли продвинуться на север от Яблоновки и на юг от Берестка, расположенных вблизи Константиновки.

В то же время геолокационные кадры зафиксировали удары ВСУ по российским позициям в юго-западной и южной частях города после вероятной попытки проникновения, которая, по оценке ISW, не привела к изменениям контроля над территорией. Заявления одного из российских милблогеров о продвижении оккупантов на юго-запад Константиновки пока не подтверждены.

Геолокационные видео, обнародованные 15 февраля, свидетельствуют, что подразделения 4-й мотострелковой бригады РФ наносили удары по украинским позициям к западу от Иванополья, к югу от Константиновки. Ранее российские источники сообщали, что в этом районе их войска удерживали позиции.

Россияне не оставляют попыток наступления на город

Российские силы атаковали непосредственно в районе Константиновки и вблизи нее. Также бои продолжались к югу и юго-западу от Дружковки 15–16 февраля. 16 февраля Минобороны РФ заявило о захвате Минковки к северо-востоку от Константиновки. По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, это село перешло под контроль российских войск еще по состоянию на 4 февраля.

Сообщается, что операторы FPV-дронов 150-й мотострелковой дивизии перехватывают украинские беспилотники и атакуют пункт управления дронами вблизи Торецкого. Кроме того, подразделения 238-й артиллерийской бригады наносят удары по украинским силам на Константиновском направлении, а бойцы отряда "Грачи" 346-й бригады спецназначения действуют в этом же районе.

Напомним, в пресс-службе 19 армейского корпуса сообщили, что украинская армия до сих пор продолжает удерживать Константиновку. Военные опровергли заявления роспропаганды о присутствии в городе российских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский фотограф Константин Либеров обнародовал подборку фотографий, которые показывают текущий вид истерзанной врагом Константиновки. Некогда многолюдный населенный пункт российская армия превратила в пустыню.

