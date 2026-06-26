Пробки на Керченском мосту возникают не из-за мер безопасности. И не из-за ракетной угрозы.

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Пробки создают намеренно, чтобы мост был постоянно перекрыт гражданскими лицами. Россия использует своих граждан в качестве живого щита. Они всегда так поступали, просто сейчас это коснулось россиян.

Для тех, кто начнёт ныть о законах войны и гуманизме. Мост – легитимная цель. Поскольку Крым незаконно оккупирован, там не должно быть россиян, которые едут не через Украину. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Россия сделала своих граждан законной целью, чтобы защитить более важную законную цель.

И вот здесь как раз уместно сказать – "мы вас туда (в Крым) не посылали".