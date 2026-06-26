В оккупированном Крыму прогремели взрывы: под Керчью зафиксировали пожар на аэродроме

Временно оккупированный Крым ночью снова оказался под атакой Сил обороны. Взрывы были слышны, в частности, в Керчи и окрестностях города.

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Вследствие атаки вспыхнул пожар в районе дислокации средств ПВО оккупантов и используемого ими военного аэродрома. Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и "Крымский ветер".

В Крыму прилетело по российской ПВО и аэродрому под Керчью

В Exilenova+ о новой атаке на Крым сообщили в 05:24 утра 26 июня.

"Керчь. Местные жители снова сообщают об атаке на город. Сервис NASA FIRMS также фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО (Панцирь С-1) и аэродрома. Ожидаем официальной информации и отчёта Генштаба", – отмечалось в сообщении.

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Несколько позже "Крымский ветер" уточнил: горит на территории бывшего аэродрома "Багерово" под Керчью.

"Ночью подписчики сообщали о пролете дронов над Багерово и о взрывах. На бывшем аэродроме российские военные разместили ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции", – заявили там.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне ночью оккупированный Крым также был под атакой дронов. На полуострове фиксировались перебои со светом.

Также в Крыму начали жаловаться на пустые полки, дефицит топлива, перебои с электричеством и другие "прелести", принесенные на украинский полуостров вместе с "русским миром".

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