"Россия намеренно ждала начала января": Мельник указал на цинизм Москвы, которая в морозы массированно атакует энергетику Украины. Видео

Страна-агрессор Россия сознательно выбрала период резкого похолодания для массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Такие атаки не являются случайными, а имеют целью максимальное нанесение вреда мирному населению.

Об этом во время заседания Совета безопасности заявил посол Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник. Он отметил, что российские ракеты и беспилотники наносили удары по энергетике именно в начале января, когда температура воздуха в Украине опустилась до -15 градусов.

"Россия намеренно ждала до начала января, когда температура в Украине упала до минус 15 градусов по Цельсию, чтобы нанести сокрушительные удары беспилотниками и ракетами по нашей энергетической инфраструктуре, оставив миллионы гражданских лиц в морозных условиях", – заявил он.

Мельник призвал партнеров Украины учитывать очередные российские преступления при принятии дальнейших решений относительно политического и санкционного давления на страну-агрессора.

Напомним, ранее Андрей Мельник заявил, что неспровоцированная агрессия России против Украины продолжается почти четыре года. Если сравнить, это дольше, чем война между Третьим рейхом и Советским Союзом.

Сейчас масштаб систематических преступлений РФ в Украине достиг беспрецедентных показателей.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 13 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет различных типов и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

