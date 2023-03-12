Россия нанесла артудары по Очакову в Николаевской области: новые подробности и фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Очаковской громады на Николаевщине. В ночь на 12 марта захватчики нанесли очередной удар по населенным пунктам.

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Россияне обстреляли мирное население из артиллерии. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, обстрел Очакова произошел около 00:45 ночи 12 марта. По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет.

В то же время было зафиксировано возгорание автомобилей. Также оккупанты повредили частные дома и многоэтажный дом. Последствия повреждений уточняются.

В свою очередь начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет уточнил, что Очаков обстреляли из реактивных систем залпового огня со стороны Кинбурнской косы. Также он показал фотографии с последствиями обстрела Очакова.

"Очаков, Николаевская область! Снова обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы! Повреждение устанавливаем, пылает несколько автомобилей, ГСЧС и полиция области работают на месте! Предварительно без жертв", – написал он.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что в Очакове спасатели потушили два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов из РСЗО. На место обстрела прибыли пожарные 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что в результате попадания боеприпасов и обломков от них загорелись 2 автомобиля ВАЗ 2105 и MAZDA 626, а также квартира. Дежурные отделения подразделения потушили пожары на площади 8 кв. м и 2 кв. м. К тушению привлекались 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и 14 спасателей.

Напомним, Служба безопасности Украины сорвала планы российских спецслужб по созданию условий для оккупации прибрежных районов Николаевщины. В Очакове задержан агент российской разведки, собиравший разведданные для захвата этого украинского города.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают накрывать позиции врага на временно оккупированной Кинбурнской косе (Николаевская область). В ОК "Юг" отчитались об уничтожении еще трех единиц военной техники россиян.

К слову, представитель ГУР МО Андрей Юсов выразил надежду, что Кинбурнская коса может перейти под контроль Сил обороны уже к лету 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, периодически российские оккупационные войска перегоняют на Кинбурнскую косу вооружение с левого берега Днепра и пытаются вести обстрелы населенных пунктов. Однако украинские защитники устраивают "бавовну" и уничтожают технику и живую силу захватчиков.

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