Россия нанесла новый массированный удар по Украине: чего можно ожидать в ближайшее время и стоит ли опасаться "Орешника"

Со дня нанесения массированного ракетного удара по территории Украины 28 ноября прошло более двух недель. Этого времени было достаточно, чтобы РОВ подготовили очередной акт террора, о чем предупреждалось ранее. Так, вполне прогнозируемо и произошло – в ночь на 13 декабря Россия совершила очередной акт террора.

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Двух недель было вполне достаточно для того, чтобы провести доразведывательные мероприятия, изучить, уточнить и закоординировать новые маршруты, подготовить и загрузить боекомплект и так далее. То есть момент очередного ракетного удара был близок именно к середине декабря.

Российские оккупационные войска не изменили прогнозируемые сроки и совершили акт террора против гражданского населения посредством ударов по энергетической инфраструктуре именно в этот период. Я отмечал в ряде своих интервью, что РОВ могут нанести в течение декабря 2-3 удара. Что же, первый уже нанесен, но все же есть определенные нюансы, которые выбиваются из общего контекста среднестатистической подготовки. Это два очень важных фактора – фетиш-даты новогодних праздников и фетиш-ракета "Орешник".

Постараемся разобраться во всем более детально. Но сначала учтём ряд важных моментов, а именно: какой накопительный потенциал российские оккупанты имели с 28 ноября и каков был эффект от удара на 13 декабря – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Потенциал РОВ

С 28 ноября оккупанты имели возможность накопить определенное количество своего ударного потенциала. С учетом неизменных темпов производства ракет это позволило РОВ накопить следующую компоненту:

Х-101/555 – 30 ракет;

3М-14 – 15 ракет;

9М723 ОТРК "Искандер" – до 15 ракет, с учетом применения за указанный период 2 ракет;

9М728 ОТРК "Искандер-К" – около 15 ракет, с учетом применения за указанный период двух ракет;

Х-47М2 "Кинжал" – 4 ракеты.

Напомню и то, что в начале ноября, накануне серии массированных ракетных ударов, у РОВ в наличии имелось:

Х-101/555 – около 320 единиц;

3М-14 "Калибр" – около 410 ед.;

9М723 ОТРК "Искандер-М" – более 100 ед.;

9М728 ОТРК "Искандер-К" – около 230 ед.;

Х-47М2 "Кинжал" – около 65 ед.

Все эти цифры указывали на то, что у российских оккупационных войск на сегодняшний день были все возможности осуществить массированный ракетный удар с основной компонентой в виде Х-101/555 и 3М-14 "Калибр". Но, с учетом затраченных в ноябре ресурсов, это могли быть либо два массированных удара, в которых ракеты Х-101/555 и 3М-14 "Калибр" будут играть превалирующую ударную роль в количестве до 100 единиц, либо несколько ударов с ограниченным боекомплектом.

Было ожидаемо, что, как и в предыдущие разы, все удары будут иметь комбинированный характер и серьезно разбавляться дронами – ударными и приманками. В целом именно это мы и увидели в ночь на 13 декабря, когда массированный налет дронов предварял ракетный удар.

Атака 13 декабря

В ночь на 13 декабря по Украине было запущено 94 ракеты (сбито 83) разного типа и 193 дрона (как ударных, так и приманок).

Основной целью вполне предсказуемо стала энергетическая система, хотя попытки нанесения ударов осуществлялись и в отношении логистической сети – по транспортным узлам. Регионально целью основной волны ракетных ударов были западные области Украины. При этом в траектории полётов ракет Х-101/555 было заложено обхождение Киевской области, над которой вероятность сбивания намного выше.

Оккупанты применили ракеты Х-101/555, 3М-14 "Калибр", 9М723 ОТРК "Искандер-М", Х-47М2 "Кинжал", Х-22 и Х-59/69.

Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, враг использовал:

Х-101/555 – 55;

3М-14 "Калибр" – 24;

Х-47М2 "Кинжал" – 4;

9М723 ОТРК "Искандер-М" – 2, сбита одна ракета;

KN-23 – 1;

9М728 ОТРК "Искандер-К" – 7;

Х-59/69 – 1;

дроны – 193. Из их 80 сбито, 105 локационно потеряно (подавлено), 5 ушли по курсу на Россию, один в Беларусь.

По ракетам Х-101/Х-555/"Калибр"/"Искандер-К" – уничтожено 80 целей, ведется идентификация принадлежности по типам.

Таким образом, РОВ провели очередной массированный комбинированный удар с целью террора населения Украины, который по большей части был подавлен и предотвращен. К сожалению, те районы и области Украины, которые не защищены современными системами ПВО, способными отражать баллистические и аэробаллистические угрозы, оказались уязвимы для ударов. По остальным областям показатель противодействия угрозам был достаточно высоким.

Эта атака не имела катастрофического воздействия на энергетику Украины, хотя стала самой массированной по количеству задействованных дронов. И это было ожидаемо, так как с начала декабря РОВ их не так активно применяли, явно для накопления, что в итоге и произошло (193 единицы). Ранее только 26 ноября РОВ применяли 183 дрона, что на тот момент стало абсолютным рекордом. Тем не менее ВС ВСУ справились с этим вызовом.

Но сейчас актуальным остается вопрос: когда же могут быть осуществлены следующие удары?

Новогодние праздники

О том, что у РОВ есть фетиш на нанесение ударов под праздники, известно давно. С начала полномасштабного вторжения практически каждый Новый год в Украине проходит под канонаду (до, во время и после часа "икс"). Рождество (особенно сейчас, когда оно отмечается в Украине вразрез с навязываемой идеологией РПЦ), Новый год и дни после него – это наиболее экстремально опасный период.

С учетом того, что обстрел Украины оккупанты произвели 13 декабря, фактическая боевая готовность РОВ к следующему как раз может быть в пределах 23-26 декабря.

Разумеется, накануне массированных ракетных ударов РОВ могут провести доразведывательную работу посредством налета дронов и удара ограниченным боекомплектом, но в целом наиболее напряженными днями будут именно праздничные.

Хотя нельзя сказать, что эти удары будут куда более массированными, чем те, что мы видели в ноябре. Такого ресурса у оккупантов нет – если, конечно, они хотят растянуть его на несколько дней (ударов). Разве что дополнят его дронами.

Активность их дроновой компоненты с начала декабря была довольно посредственной – до 13-го числа это было около 500 налетов с не более чем 10 попаданиями в некие цели (грубо говоря, эффективность пока на уровне 2%, что является самым низким показателем за весь период полномасштабного вторжения в Украину).

Но такие низкие показатели применения противником дронов означали только одно: их накапливали для более массированных налетов, что и произошло в ночь на 13 декабря (было применено более четверти от всего того общего количества, что было задействовано с начала месяца).

"Орешник"

Как известно, у Путина наступил очень схожий период с тем, который был на финальной стадии Адольфа Гитлера, а именно – выдумывание некоего супероружия, которым грозили всему миру. В случае с российским диктатором этим "супероружием" стал "Орешник".

Со дня его применения, несмотря на пока еще отсутствие официальных результатов экспертизы, было сделано несколько предположений относительно того, что это на самом деле была за ракета. Среди них версии, что это РС-26 "Рубеж" или даже РСД-10 "Пионер". В обоих случаях ракеты не имеют конвенциональных боевых частей, а потому применяться в конвенциональной войне могут только как болванки, наполненные, например, бетоном.

В ночь на 21 ноября такой ракетой был нанесен удар по Днепру, что создало в информационном пространстве не совсем здравую волну, в основном с паническими настроениями. Хотя результатом удара, несмотря на зрелищное видео, стали весьма посредственные разрушения. И это не мудрено, ведь средний ударный потенциал болванок сопоставим с ОФАБ-250 и в таком соотношении 9М723 ОТРК "Искандер" несет в разы большую угрозу, чем вот эта пародия на "супероружие".

Тем не менее российские пропагандистские площадки продолжают кампанию запугивания украинцев и жителей стран Европы "супероружием" голого короля. Поэтому совершенно не исключено, что до конца года Россия может повторить применение ракеты, но, учитывая ее относительно посредственный эффект, вполне может совместить с массированными обстрелами на праздничные дни. И разрушения от обычного вооружения российская пропаганда будет списывать на эффект от "не имеющего аналогов в мире "Орешника".

Выводы

По состоянию на сейчас Россия перешла в стадию подготовки нанесения следующего массированного ракетного удара по Украине. Он мало чем будет отличаться от предыдущих, а именно – иметь комбинированный характер из разного типа ракет, синхронизированных по времени вхождения в воздушное пространство Украины, разбавленных большим количеством дронов.

Учитывая, что за первые две недели декабря отмечалось довольно сдержанное применение врагом дронов, можно говорить о накоплении данной компоненты для последующего ее более массового применения в несколько этапов – идентичных тем, что мы увидели 13 декабря.

Что касается дат, то следует ожидать удар в период рождественских праздников, а также после них – враг вполне может попробовать отключить свет украинцам на Новый год и осветить ночное небо "Орешником".

Больной маньяк именно к этому может готовиться, и ожидать от него чего-то другого не стоит.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".