Россия нанесла ракетные удары по Берестину на Харьковщине: погибла 17-летняя, есть много раненых

Российская оккупационная армия в ночь на 18 ноября ударила ракетами по городу Берестин в Харьковской области. Погибла несовершеннолетняя, по меньшей мере девять человек пострадали.

Начальник ОГА Олег Синегубов сообщил об обстреле в своем Telegram-канале. Он отметил, что на месте работали подразделения ГСЧС, то есть в городе были разрушения.

По состоянию на 2:30 вторника была информация об одной жертве российской атаки. "В больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения", – писал Синегубов.

Предварительное количество пострадавших – девять человек, среди которых семеро госпитализированы со взрывными травмами. Еще двое гражданских получили острую реакцию на стресс.

Вероятно, Берестин оказался под атакой вражеской баллистики. В 23:43 Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе, а также писали о целях, которые фиксировались на Харьковщине.

Как писал OBOZ.UA, вечером понедельника, 17 ноября, российские "Шахеды" атаковали Днепр с разных направлений. В городе раздались взрывы, силы ПВО работали непрерывно. Зафиксированы разрушения, в том числе взрывной волной выбиты несколько окон в вагонах и на вокзале, два поезда отправились с задержкой в 2,5 часа.

