Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: есть погибший, пять человек ранены. Фото

Днём 20 июля российские войска вновь нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате удара среди гражданского населения есть погибший и раненые.

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Взрывы привели к значительным разрушениям в городе. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

Погибший и раненые

По имеющейся информации, в результате атаки погиб один человек. Еще пятеро жителей получили ранения.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние уточняется, врачи проводят обследование и лечение.

Удар КАБами по областному центру

Российские войска нанесли удар по областному центру с применением КАБ. Попадания зафиксированы в районах с гражданской застройкой.

В результате атаки повреждены и частично разрушены как жилые дома, так и другие объекты. Ударная волна выбила окна, уничтожила отдельные конструкции и вызвала пожары.

После обстрела на местах работают спасатели, которые ликвидируют последствия удара и обследуют территорию. Также привлечены коммунальные службы.

Главные истории дня

Напомним, в понедельник, 20 июля, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. Атака привела к жертвам и раненым среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 июля российская оккупационная армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки были разрушены пятиэтажный дом и частные дома, погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка, также многие люди получили ранения.

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