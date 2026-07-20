Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: есть погибший, пять человек ранены. Фото
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Днём 20 июля российские войска вновь нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате удара среди гражданского населения есть погибший и раненые.
Взрывы привели к значительным разрушениям в городе. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.
Погибший и раненые
По имеющейся информации, в результате атаки погиб один человек. Еще пятеро жителей получили ранения.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние уточняется, врачи проводят обследование и лечение.
Удар КАБами по областному центру
Российские войска нанесли удар по областному центру с применением КАБ. Попадания зафиксированы в районах с гражданской застройкой.
В результате атаки повреждены и частично разрушены как жилые дома, так и другие объекты. Ударная волна выбила окна, уничтожила отдельные конструкции и вызвала пожары.
После обстрела на местах работают спасатели, которые ликвидируют последствия удара и обследуют территорию. Также привлечены коммунальные службы.
Напомним, в понедельник, 20 июля, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. Атака привела к жертвам и раненым среди гражданского населения.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 июля российская оккупационная армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки были разрушены пятиэтажный дом и частные дома, погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка, также многие люди получили ранения.
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