Россия нанесла удар по Прикарпатью: часть области без электроснабжения

Утром 25 декабря российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры.

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Вследствие атаки часть региона осталась без электроснабжения. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

По информации ОВА, во время утренней тревоги россияне нанесли ракетный удар по Прикарпатью. Последствиями вражеской атаки стало отключение части региона от электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Над ликвидацией последствий ракетного удара продолжают работать соответствующие службы.

"Рождественское утро в очередной раз показало, что для страны-агрессорки нет ничего святого. В то время, когда мы отмечаем один из самых больших религиозных праздников – светлое Рождество Христово, враг атаковал нас ракетами, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить во тьму", – сообщила Онищук.

По информации Воздушных сил ВСУ, во время атаки западных областей страны часть российских ракет нарушили воздушное пространство Молдовы. Мониторинговые канали сообщали, что ракеты врага также входили в воздушное пространство Румынии.

Напомним, 25 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК. В результате вражеских атак было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали гражданские. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

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