Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК: повреждено оборудование

Утром 25 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК.

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В результате вражеских атак было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Об этом заявили в ДТЭК.

"Сегодня РФ совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", – сообщили в компании.

В ДТЭК добавили, что с начала года эта атака на украинскую энергетику со стороны врага стала уже тринадцатой. Во время десяти вражеских ударов повреждения получили предприятия компании.

Всего же с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Напомним, Россия на Рождество запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. Сообщалось о взрывах, в частности, в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали гражданские. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

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