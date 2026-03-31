Россия нанесла удар по железной дороге в Славянске: ранены четверо работников депо

В Славянске 31 марта российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре города. В результате атаки повреждено локомотивное депо и частично здание вокзала, а также ранены работники.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска", – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, вражеский удар вызвал повреждение локомотивного депо, частичное разрушение здания вокзала и выбитые окна. Несмотря на это, работники железной дороги оперативно перешли в укрытие, что позволило избежать большего количества пострадавших.

В результате атаки ранены четверо работников депо, среди которых одна женщина находится в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали, им оказывается полный комплекс необходимой медицинской помощи.

Напомним, в Славянске ночью 31 марта российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору. В результате атаки есть раненые, среди которых – 12-летняя девочка. Разрушениям подверглись десятки частных домов и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 марта российские оккупанты атаковали Славянск в Донецкой области из РСЗО, попали в гаражное общество, повредив и разрушив десятки гаражей. Утром город россияне атаковали дронами: поражена гостиница в центре города, повреждены соседние многоэтажки.

