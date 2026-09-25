Россия нанесла удар по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора в Одесской области: есть жертва. Фото

Утром 25 сентября россияне атаковали Одесскую область. В результате серии вражеских ударов были повреждены жилой сектор, логистические помещения одного из почтовых операторов, горели склады.

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Известно о жертве атаки, по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Враг атаковал Одесскую область

Об очередной атаке РФ на регион Кипер рассказал около 08:30 утра.

"Враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора. В результате атаки один человек погиб, еще один – пострадал", – констатировал чиновник.

По предварительным данным, погибла женщина, ранения получил мужчина.

Какой именно населенный пункт атаковали захватчики, он не уточнил. Зато заверил: на местах продолжается ликвидация последствий, к работам привлечены все службы.

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По данным ГСЧС, под ударом оказались Одесса и Одесский район.

Россияне атаковали здание почтового терминала в Одесском районе: по нему враг уже наносил удары ранее.

"В других местах повреждены складские помещения, возник пожар", – добавили в ГСЧС.

В Одессе из-за российской атаки возник пожар в частном жилом доме.

"Работу пожарных существенно затрудняли постоянные сигналы воздушной тревоги, в настоящее время все пожары ликвидированы. На местах работали более 140 спасателей", – сообщили в ГСЧС в 09:21.

Как сообщал OBOZ.UA, во время комбинированной воздушной атаки накануне, 24 сентября, оккупанты атаковали Одесскую область. В результате вражеских ударов была повреждена больница. Пострадали люди.

Также днём ранее, 23 сентября, россияне атаковали судно в Одесской области. Оно шло под флагом Антигуа и Барбуды. На месте атаки вспыхнул пожар, благодаря спасательной операции удалось эвакуировать 15 членов экипажа.

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