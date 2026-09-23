Оккупанты атаковали Одесскую область: под удар попало судно под флагом Антигуа и Барбуды, погиб капитан

В ночь на 23 сентября российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Удар пришелся на грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. На месте атаки вспыхнул пожар, погиб капитан судна – гражданин Украины.

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Также оккупанты этой ночью атаковали гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно

Российские оккупанты вновь нанесли удар по гражданскому иностранному судну. На этот раз россияне атаковали коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате российской атаки на судне вспыхнул пожар. Погиб капитан судна, гражданин Украины, остальных членов экипажа удалось эвакуировать. Пожар на данный момент потушен.

"В Одесской области россияне атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Целью врага стало коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа. Возник пожар. Погиб капитан судна, гражданин Украины", – отметил начальник Одесской ОГА.

Кроме того, этой ночью россияне также дважды подряд атаковали складские помещения для хранения медикаментов, бытовых товаров и продуктов питания. Ликвидация пожара длилась несколько часов.

Главные истории дня

Россия обстреливает украинские порты

Отметим, что российские оккупанты систематически наносят удары по гражданским иностранным судам с зерном в Украине, создавая угрозу как жизни мирных жителей, так и мировой продовольственной безопасности в целом.

Так, 17 сентября российские оккупационные войска вновь атаковали беспилотниками гражданское иностранное судно в Украине. Судно под флагом Танзании направлялось в один из украинских портов, когда российские оккупанты нанесли по нему удар с помощью дронов. В результате атаки погиб капитан, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Также 6 августа оккупанты вновь атаковали гражданское судно в Чёрном море. Удар был нанесён по сухогрузу под флагом Гвинеи-Бисау, который перевозил украинскую пшеницу. В результате атаки возник пожар, погиб один человек, есть пострадавшие.

До этого, 19 июля, россияне атаковали гражданское судно, которое выходило из порта Черноморска и следовало под флагом Гвинеи-Бисау. Судно было загружено украинской кукурузой. Тогда в результате атаки погибли десять членов экипажа. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

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