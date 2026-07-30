Россия нанесла удар по Житомирской области: зафиксирован обстрел, повреждены дома, пострадали дети

Российские войска совершили очередную атаку на территорию Украины, нанеся удар по Житомирской области. В результате обстрела зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

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Среди пострадавших – дети, которых госпитализировали. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Во время ракетно-дроновой атаки произошло попадание в одно из сельскохозяйственных предприятий в Коростенском районе. В результате взрыва повреждены жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры.

По словам главы области, удар привёл к значительным разрушениям на прилегающей территории.

В результате атаки в медицинские учреждения были доставлены трое детей.

"Медики оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил Виталий Бунечко.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте работают спасатели, правоохранители, медики и представители местных властей. Специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела и фиксируют нанесённые разрушения.

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Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

"Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Выражаем поддержку пострадавшим и желаем скорейшего выздоровления всем раненым", – добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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