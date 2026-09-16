Россия атаковала Одессу реактивными дронами: есть разрушения и погибший. Фото и видео

Российские войска атаковали Одессу реактивными беспилотниками. В результате удара были повреждены частные гаражи и легковые автомобили, погиб один человек.

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Об этом 16 сентября сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале. По его словам, на месте работают все соответствующие службы, а ликвидация последствий атаки продолжается.

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В ГСЧС Украины сообщили, что в результате удара были повреждены три гаража и два легковых автомобиля. Взрывная волна также выбила окна в расположенных рядом зданиях. На месте работали психологи ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 16 сентября российские войска атаковали пассажирский поезд №122 Киев – Николаев. В "Укрзализныце" сообщили, что благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады успели эвакуироваться. Обходилось без пострадавших.

В "Укрзализныце" также отметили, что совместно с Николаевской ОГА организуют автомобильные трансферы для пассажиров пострадавшего поезда. По словам начальника Николаевской ОГА Георгия Решетилова, удар по нему был нанесен на участке железной дороги между Новым Бугом и Баштанкой. В поезде находились 168 пассажиров.

Также OBOZ.UA сообщал, что сегодня утром российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Святошинском районе в результате удара загорелось складское здание, один человек пострадал.

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