Россия атаковала Одессу реактивными дронами: есть разрушения и погибший. Фото и видео
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Российские войска атаковали Одессу реактивными беспилотниками. В результате удара были повреждены частные гаражи и легковые автомобили, погиб один человек.
Об этом 16 сентября сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале. По его словам, на месте работают все соответствующие службы, а ликвидация последствий атаки продолжается.
В ГСЧС Украины сообщили, что в результате удара были повреждены три гаража и два легковых автомобиля. Взрывная волна также выбила окна в расположенных рядом зданиях. На месте работали психологи ГСЧС.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 16 сентября российские войска атаковали пассажирский поезд №122 Киев – Николаев. В "Укрзализныце" сообщили, что благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады успели эвакуироваться. Обходилось без пострадавших.
В "Укрзализныце" также отметили, что совместно с Николаевской ОГА организуют автомобильные трансферы для пассажиров пострадавшего поезда. По словам начальника Николаевской ОГА Георгия Решетилова, удар по нему был нанесен на участке железной дороги между Новым Бугом и Баштанкой. В поезде находились 168 пассажиров.
Также OBOZ.UA сообщал, что сегодня утром российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Святошинском районе в результате удара загорелось складское здание, один человек пострадал.
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