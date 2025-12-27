Россия нанесла удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесщины: есть последствия

В течение суток 26 декабря российская террористическая армия нанесла серию новых ударов по Одесской области. Целью вражеских атак стали объекты промышленной и портовой инфраструктуры.

На местах происшествия работают соответствующие службы. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Террор Одесской области продолжается

По информации ОВА, в течение суток 26 декабря враг нанес дроново-бомбовые удары по инфраструктурным объектам Одесщины. Несмотря на уничтожение силами противовоздушной обороны большинства вражеских целей, в результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также зафиксировано падение беспилотника на территорию одного из предприятий по изготовлению растительного масла без негативных последствий.

На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередных военных преступлений страны-агрессора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на субботу Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила "Калибры", "Кинжалы" и баллистику. Впоследствии враг задействовал значительное количество "шахедов", сообщалось также о вероятных пусках ракет Х-101.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!