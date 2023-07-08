Россия направила на юг Украины почти всю свою Восточную группировку войск – ISW

Российские захватчики направили на временно оккупированные территории юга Украины почти всю свою Восточную группировку войск. Таким образом противник пытается защититься от контрнаступательных действий Украины.

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Об этом заявил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 7 июля. Аналитики считают, что пока что украинские воины занимаются систематическим уничтожением боевой мощи врага на юге. Если же Силам обороны удастся совершить оперативный прорыв, неясно, смогут ли оккупанты успешно отступить на дальние рубежи обороны.

Украинский военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил 5 июля, что Восточная группировка войск состоит из 5-й, 35-й, 36-й и 29-й общевойсковых армий (ОА) – все они из Восточного военного округа (ВВО). По его данным, вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями действуют 127-я мотострелковая дивизия и 60-я мотострелковая бригада 5-й ОА, а другое основное подразделение этой группировки, 57-я мотострелковая бригада, действует южнее Бахмута.

Машовец заявил, что 38-я мотострелковая бригада, 64-я мотострелковая бригада и 69-я отдельная бригада прикрытия 35-й ОА оккупантов дислоцированы в западной части Запорожской области. 37-я мотострелковая бригада и 5-я отдельная танковая бригада 36-й ОА России развернуты в районах к югу от Большой Новоселки и на западе Донецкой области.

Информация о предполагаемой гибели начальника штаба 35-й общевойсковой армии врага в результате украинского ракетного удара 13 июня в Запорожской области позволяет предположить, что значительные подразделения 35-й ОА, вероятно, действуют вдоль Запорожской линии фронта.

Машовец также заявил, что 29-я ОА, самая малочисленная общевойсковая армия в ВВО оккупантов, является единственным соединением Восточной группировки войск в резерве россиян.

Военный эксперт добавил, что 58-я и 49-я ОА и 22-й армейский корпус Южного военного округа (ЮВО) также привлечены к операциям РФ на юге Украины.

Машовец заявил, что части 68-го армейского корпуса захватчиков также дислоцируются на юге Украины, но предположил, что 68-й АК не входит в состав Восточной группировки войск РФ.

ISW в свою очередь зафиксировал подразделения бригад морской пехоты Тихоокеанского флота России (40-я и 155-я), которые продолжали нести службу на западе Донетчины после тяжелых потерь во время российского наступления зимой-весной 2023 года.

Аналитики заявили: развертывание почти всей российской Восточной группировки войск и обширных подразделений ЮВО предполагает, что "российская оборона на юге Украины может быть хрупкой".

В отчете Машовца говорится, что единственный резерв, который российские вооруженные силы имеют на юге Украины, состоит из частей 29-й общевойсковой армии – самой малочисленной в Восточном военном округе, имеющей только одну маневренную бригаду: 36-ю ОМСБр. Именно эта бригада пыталась "взять Киев" в начале полномасштабного вторжения и терпела значительные потери под Угледаром в начале 2023 года.

"Российская оборона на юге Украины хоть и грозная, но не непреодолимая. Российским силам на юге Украины, вероятно, придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки со стороны оперативных резервов, если украинские войска осуществят оперативный прорыв", – считают в ISW.

Там указали, что отступление – чрезвычайно сложная военная задача. Неясно, смогут ли оккупанты во время активных боев успешно отойти со своих первых рубежей.

Аналитики напомнили, что ранее они предположили: Силы обороны, вероятно, предпринимают постепенные усилия по систематическому снижению боевой мощи России на юге Украины, повышая хрупкость обороны оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб ВСУ сообщил, что войска Российской Федерации пытаются вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 25 боевых столкновений. На южном фронте оккупанты стоят в обороне.

– Детали об оперативной обстановке читайте в сводке Генерального штаба ВС Украины по ссылке.

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