Войска РФ пытаются наступать на Донбассе и сдержать контрнаступление ВСУ на юге – Генштаб

Войска Российской Федерации пытаются вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 25 боевых столкновений. На южном фронте оккупанты стоят в обороне.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Оперативная сводка по состоянию на 18:00 субботы, 8 июля (500-е сутки полномасштабной войны), была опубликована на Facebook-странице ГШ ВСУ.

Пресс-служба подчеркнула, что страна-агрессор продолжает убивать мирное население Украины и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора.

В течение суток оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты С-300 и иранские ударные БПЛА Shahed. В результате боевой работы наши подразделения ПВО сбили пять вражеских дронов-камикадзе. Часть ударных БпЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также враг нанес 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадал, в частности, город Лиман. Там погибли восемь гражданских, 13 человек ранены.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток вражеский авиационный удар зафиксирован в районе Волковки Сумской области. Оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области; Гатище, Волчанск, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиаудар возле Новогоровки Луганской области. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского, Стельмаховки. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области.

В Лиманском направлении в течение суток войска РФ вели штурмовые действия и пытались вытеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области. Противник успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Невского Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка (Луганщина) и Верхнекаменское, Веселое (Донечина).

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дружковки и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики совершали безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степового, Первомайского, Невельского. В районе Авдеевки произошел вражеский авиационный удар. Кроме того, оккупанты вели артиллерийские обстрелы по районам более 15 населенных пунктов (в том числе это Керамик, Авдеевка, Первомайское, Семеновка Донецкой области).

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Вражеские авиационные удары зафиксированы у Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Также оккупанты обстреляли населенные пункты Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Там же нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Захватчики нанесли авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийский огонь оккупанты открывали по более чем 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка Херсонской области и город Херсон; Ивановка, Очаков на Николаевщине. В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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