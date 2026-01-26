Россия наращивает усилия по набору кадров в силы беспилотных систем: в ISW раскрыли подробности

Россия активизирует усилия по набору новых кадров в недавно созданные силы беспилотных систем. Потенциальным новобранцам предлагают годовые контракты и возможность увольнения после их завершения.

Также россиян убеждают: тех, кто по контракту пойдет в подразделения беспилотных систем, гарантированно не будут бросать в штурмы как обычную пехоту. Подробности сообщают в Институте изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что Россия продолжает активизировать усилия по набору персонала для российских войск беспилотных систем.

Так, российское государственное пропагандистское издание "Коммерсант" 22 января сообщило, что министерство обороны России начало федеральную кампанию по набору контрактников в российские силы беспилотных систем.

Пропагандисты отметили, что МО РФ теперь предлагает годовые контракты, которые предусматривают, что новобранец может попасть только в подразделения сил беспилотных систем и не может быть переведен в подразделения, которые в них не входят – например, в пехоту.

К тому же, тем, кто придет по контракту в силы беспилотных систем, российское командование обещает недоступную для других российских контрактников преференцию: после завершения срока контракта при условии нежелания его продолжать такой контрактник якобы сможет спокойно уволиться.

Руководство оккупационной армии рассказало пропагандистам, что ищут прежде всего молодых кандидатов с аналитическими навыками и владением компьютером. У них должна быть хорошо развита мелкая моторика и вестибулярная стабильность. В приоритете – технические специалисты и студенты .

Впрочем, констатируют аналитики, заявления о том, что новобранцев не будут бросать в штурмовики или в пехотные подразделения, похоже, является такой же ложью, как и подавляющее большинство других официальных заявлений военно-политического руководства РФ.

Российское оппозиционное издание ASTRA 24 января подтвердило, что министерство обороны России развернуло кампанию по набору персонала в российских университетах с середины января 2026 года. Журналисты пообщались со студентами, которые посещали презентацию, устроенную МО РФ. Те, кто соблазнился, рассказали, что им представители так называемого оборонного ведомства давали на подпись документ, в котором указано, что подписант понимает, что контракт заключен на год и по его завершению можно уволиться из рядов российской армии.

Но в московской Высшей школе экономики, где проходила такая презентация, в ответ на запрос адвоката заявили: контракты, которые подписывали их студенты, не являются какими-то особыми – это были стандартные контракты МО РФ. Следовательно, считает адвокат, получивший этот ответ, ничто не будет мешать российскому командованию перебросить таких новобранцев в пехоту и бросать в штурмы. И обещанного освобождения после завершения контракта им де-факто никто не гарантирует – поэтому завербованные в силы беспилотных систем россияне могут служить "до завершения особого периода", как и остальные оккупанты, чьи контракты давно завершились.

Поэтому, резюмируют в ISW, за интенсификацией "набора персонала для сил беспилотных систем" вполне может скрываться попытка Кремля пополнить потери в штурмовых и пехотных подразделениях – не прибегая к общей мобилизации, которой российский диктатор Владимир Путин очень боится. Тем более, что ранее уже неоднократно фиксировались подобные попытки пополнения потерь путем обмана завербованных.

"Ранее "Информационная служба США" оценивала, что Кремль пытается использовать различные средства для увеличения набора персонала, чтобы компенсировать высокие потери на передовой, в частности используя предлог необходимости защиты критически важной инфраструктуры как слабое оправдание для сокрытия более широких усилий по подготовке резервистов к развертыванию. Кремль также сосредоточил усилия по обязательному частичному призыву в центральных регионах России, чтобы защитить большие и политически чувствительные населенные пункты, такие как Москва, от обязательных усилий по формированию сил", – указано в материале.

