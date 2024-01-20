'Россия не должна выиграть войну': генерал ЕС объяснил, как война в Украине влияет на будущее европейцев

Бывший начальник Генерального штаба, глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер напомнил, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы. Поэтому Россия не должна выиграть свою захватническую войну в нашем государстве.

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Соответствующее мнение Бригер высказал в интервью изданию Profil. Он пояснил, что если бы РФ захватила Украину, ее влияние распространилось бы на многие километры западнее, создав потенциальную угрозу.

"Россия не должна выиграть войну", – подчеркнул генерал и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

Бригер также отметил, что в случае какого-либо нападения на страны ЕС вступит в действие обязательство о коллективной обороне. Он предположил, что НАТО, вероятно, станет главным действующим лицом, поскольку имеет развитую систему командования.

"При таком сценарии, однако, ЕС также должен взять на себя задачу защиты, например, в сфере критической инфраструктуры", – добавил генерал.

Напомним, спикер ЕС Питер Стано сказал, что заявления Кремля о стремлении к миру с Украиной прямо противоречат действиям РФ. Поэтому следует ожидать эскалации агрессии России против Украины перед президентскими выборами, которые в РФ запланированы на 17 марта. Стано отметил, что ЕС и все международное сообщество должны и дальше поддерживать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Bloomberg сообщило, что в ЕС приступили к обсуждению 13-го пакета санкций против России. Ожидается, что его утвердят до 24 февраля – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Потенциальные меры могут содержать больше торговых ограничений и борьбу с постоянными попытками Москвы обойти санкции.

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