'Россия не имеет ресурсов воевать вдолгую': экскомандир роты 'Айдара' указал на системные проблемы армии оккупантов. Видео

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал информацию о якобы планах РФ воевать в Украине еще пять лет. По мнению военного, армия страны-агрессора не сможет долго вести боевые действия такой интенсивности, как в течение 2023 года.

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В частности, в эфире OBOZ TV Евгений Дикий отметил, что продолжительность ведения войны Россией против Украины будет зависеть от того, насколько интенсивной будет эта война. Ведь за последний год боевые действия обошлись Москве крайне дорого.

"Такой интенсивности, как в 2023 году, я не вижу даже близко. Война такой интенсивности стоила россиянам крайне дорого. И по людям, и больше даже по технике", – сказал экскомандир роты "Айдару".

Он добавил, что у России действительно есть немалый мобилизационный ресурс, однако с каждой новой волной меняется и качество мобилизации.

"Они условно считают, что у них неограниченный мобилизационный ресурс, хотя это не совсем так, потому что с каждой новой волной мобилизации меняется качество. Набрать просто пушечного мяса можно, один только ГУЛАГ сколько может дать, но так не наберешь военных специалистов, технарей, командиров разных звеньев, они ведь тоже выбывают", – объяснил Евгений Дикий.

В то же время военный заметил, что слабым местом врага оказались потери военной техники.

"Для упрощения принимаем, что людей у них бесконечный ресурс, а вот слабым местом оказалось не мясо, а железо. У них большие проблемы с танками, которых вся их оборонка может поставить на фронт до 70 в месяц. И опять же из них только 20 новых, а 50 – это снятые с консервации со складов, и эти склады тают, и тают, и тают ...По состоянию на август из этих складов выехало уже 40% машин. То есть за полтора года войны мы уничтожили все те танки, которые были в строю до начала агрессии и 40% якобы немеренных запасов, которые складывал еще Советский Союз для Третьей мировой", – рассказал экс-командир.

Евгений Дикий также рассказал, что оккупантам приходится восполнять потери танков все более старой бронетехникой.

"72-ки" (Т-72. – Ред.) уже заканчиваются, сейчас в строю активно используются Т-62, а им на смену уже начинают прибывать Т-55. А я напомню, что в советском танкостроении этот индекс означает год принятия танка на вооружение. То есть уже закончились машины 70-х годов, активно горят машины 60-х, а им на замену едут 60-е. С любопытством ждем, когда появятся Т-34, на которых деды воевали", – сказал защитник.

Что касается другой бронетехники, ситуация, очевидно, еще хуже, добавил он.

"Когда едет "мотолыга", на которую наварена пушечная башня, срезанная с корабля, – мы такое видели во время блокады Ленинграда. Это действительно очень хороший показатель, что у них по железу", – считает Евгений Дикий.

Снарядов же Россия имеет 4 млн на складах и еще около 1 млн 100 выпускает за год, чего оккупационным войскам хватит лишь на полгода.

"При точности советских снарядов, чтобы достичь какого-то эффекта, надо покрыть площадь, засеять ее снарядами. И в результате ... по состоянию на август этого года они выстрелили 12 млн снарядов, за полтора года. Таким образом оставшиеся на складах те 4 млн, плюс еще миллион, который выработает за год их оборонка, им это даже не на полный год, это на полгода, если так воевать, как они воюют", – пояснил военный.

Евгений Дикий добавил, что у РФ есть еще миллион снарядов от Северной Кореи, но их качество под большим вопросом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее японская газета Nikkei Asia написала со ссылкой на источники, что Путин во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином якобы сказал ему, что РФ готова воевать с Украиной еще пять лет, и пытался убедить в том, что в итоге сможет победить. Таким образом сообщения о якобы "намерениях" Путина относительно прекращения огня нельзя принимать за чистую монету, тогда как сам Си "затаил обиду" на президента РФ, поскольку тот не предупредил его о вторжении в Украину, пише издание.

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