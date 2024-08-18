Мне мозолит и раздражает нападки на командование ВСУ со стороны непрофессиональных народных избранников.

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Сначала на Залужного, теперь на Сырского.

Немотивированные, безапелляционные нападки, только мешающие реальной работе.

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А реальною роботою зараз є операція в Курський області. Вона не тільки продемонструвала управлінську нікчемність військово-політичного керівництва РФ та особисто Путіна, але і викрила ряд непроаналізованих питань по всій РФ.

Наприклад абсолютну інертність населення. Росіяни готові підтримати будь-який прапор, аби жилося краще, була б гуманітарка та гуманне ставлення.

Якби Україна хотіла приєднати ряд російських областей до себе через референдум, то певен, що явка була б більше 50%.

Як і з рейдом Пригожина, ніхто не хоче захищати Кремль та Путіна.

Однозначно, операція продемонструвала, що РФ не контролює свої кордони, зокрема на Сході, а тепер і на північному Заході. Ходи не хочу. Як би Фіни вирішили відібрати Карелію, то найбільшою проблемою стали б комарі та гнус.

Якщо новим силам Оборони Курщини вдасться закріпитись на панівних висотах, зокрема в колишній столиці Радянської України Суджі, то їх не викурити звідти місяцями, а може і роками.

Командування ЗСУ продемонструвало Герасимову та Путіна, як потрібно вибудовувати буферну зону - швидко та ефективно.

Тим більше недоречно звучать окремі огульні відгуки від конкретних народних обранців, які тільки заважають ЗСУ робити роботу.