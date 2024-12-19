Россия не может компенсировать потери тактической авиации в войне против Украины: сколько и каких самолетов может произвести ее ВПК

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за неполный 2024 год Воздушно-космические силы РФ непосредственно в ходе боевых действий потеряли 40 самолетов разных типов. Причем в этот список не входят потерпевшие крушение, получившие повреждения по разным причинам или же уничтоженные диверсионными группами. Всего же суммарно было нейтрализовано 53 машины. И в связи с этим возникает вопрос: а что же у России с производством авиации?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери ВКС РФ в 2024 году

Для начала - модификации самолетов, которые противник потерял на протяжении этого года:

А-50 – 3 самолета, производство отсутствует;

Су-25 – 16 самолетов, производство отсутствует;

Су-27 – 1 самолет, производство отсутствует;

Су-30 – 2;

Су-34 – 18;

Су-35 – 2;

Су-57 – 2;

МиГ-31 – 1 самолет, производство отсутствует;

Ил-22 – 1 самолет, производство отсутствует;

Ил-76 – 2 самолет;

Ту-22М3 – 3 самолета, производство отсутствует;

Неустановленного типа – 2 самолета.

Как видим, значительная часть уничтоженных либо поврежденных самолетов российский военно-промышленный комплекс не производит, а потому каждая такая потеря для ВКС РФ болезненная. Особенно это касается потери уникальных самолетов ДРЛО типа А-50 и Ил-22М11.

А что же с самолетами, производство которых худо-бедно, но у России все же присутствует? Сколько и каких типов выпустили российские предприятия в 2024 году?

Но прежде чем ответить на эти вопросы, немного предварительной информации. А именно – какое производство авиации было у России в предыдущие годы.

Производство авиации РФ до 2024 года

Пиковым годом в истории современного российского авиастроения был 2014-й, когда ВКС РФ получили 101 боевой самолет разных типов. Затем начался процесс спада производства и показатели были следующими:

2015 – 89;

2016 – 72;

2017 – 49;

2018 – 51;

2019 – 20;

2020 – 23;

2021 – 20;

2022 год – Воздушно-космические силы РФ получили 29 новых и модернизированных истребителей: Су-57 – 6, Су-35 – 7, Су-34 – 10, Су-30СМ – 4, Як-130 – 2.

2023 год – было передано 26 самолетов, среди которых: Су-57 – 2 (идентифицированы две машины, хотя российские источники предполагали партию в 8 единиц), Су-35 – 10, Су-34 – 6, Су-30СМ – 4, Як-130 – 4.

Таким образом в период с 2019 г. и в течение полномасштабной войны ежегодно ВКС РФ получали до 30 боевых и учебно-боевых самолетов. Не смотря на регулярные потери боевой авиации вернуться на показатель 100 самолетов или хотя бы 50 они не могли, что говорит о серьезных технических и технологических проблемах авиастроения РФ.

Передача авиации ВКС РФ в 2024 году

Су-34

В течение 2024 года Воздушно-космические силы РФ получили 10 фронтовых бомбардировщика-истребителя Су-34, передававшихся пятью партиями по два самолета.

Первая партия Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) была передана 5 апреля, вторая – 17 июня, третья – 2 сентября, четвертая – 9 октября, а пятая – 25 ноября.

Стоит отметить, что поставленные в 2024 году самолеты представляют собой выполнение обязательств по заключенному в августе 2022 года Министерством обороны России контракту с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), согласно которому в этом году ВКС РФ должны были получить 15 самолетов Су-34, а получили… всего 10.

Как всегда в российских средствах массовой информации, а также на профильных площадках регулярно упоминалось, что НАЗ по состоянию на начало 2024 года передал 163 самолета Су-34, но при этом ни разу не упоминалось, сколько из них непосредственно в строю.

Также согласно верифицированным потерям Су-34 с 2022 года ВКС РФ потеряли 35 самолетов данного типа. Согласно же не верифицированным – более 75.

Су-35

За текущий период 2024 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) было передано ВКС РФ четыре партии многофункциональных истребителя Су-35 (по 2 самолета).

Первая партия из двух Су-35С была передана 12 апреля, а вторая – 8 мая, третья – 12 сентября, четвёртая – 11 ноября.

Таким образом, ВКС РФ получили 8 истребителей Су-35С, что менее эскадрильи, но, судя по всему, полностью соответствует производственным возможностям КнААЗ.

Стоит отметить, что с 2009 года российские ВКС получили 120 серийных самолетов Су-35С (из которых 17 с 2022 года).

Согласно верифицированным потерям Су-35, с 2022 года ВКС РФ потеряли 7 самолетов данного типа. Согласно же не верифицированным – более 25.

Су-57

С начала 2024 года КнААЗ передал ВКС РФ две партии многофункциональных истребителей якобы пятого поколения – Су-57 (по 2 самолета).

Первая партия из двух (по версии российских пропагандистов, якобы из трех) Су-57 была передана 12 сентября, а вторая – 11 ноября. Таким образом, ВКС получили 4 (5) истребителя/лей Су-57.

С 2022 года россияне потеряли один самолет данного типа. Согласно же не верифицированным – 2.

Су-30

Только 10 августа Иркутский авиационный завод (ИАЗ) изготовил и передал министерству обороны России первую и на сегодняшний день единственную партию истребителей Су-30СМ2 в количестве 2 единиц.

Як-130

Тот же Иркутский авиационный завод в 2024 г., а именно 10 июня, передал первую и пока последнюю в этом году партию учебно-боевых самолётов Як-130.

С 2020 года это пятая партия согласно контракту от 25 августа 2020 г., по которому должна быть осуществлена поставка 25 машин. Всего ВКС РФ имеют в своем составе более 120 самолетов Як-130 в боеспособном состоянии.

Выводы

Производство тактической авиации в России на сегодняшний день не демонстрирует резкого роста производства и представляет собой скорее стагнацию. Практически все процессы проходят на мелкосерийном уровне, а объемы производства (даже с учетом не такого активного применения авиации в эпицентре угроз, как в первые месяцы полномасштабного вторжения), не позволяют России полностью компенсировать даже те потери авиации, которые она несет в зоне боевых действий в Украине.

До конца года, конечно же, может быть осуществлена еще одна передача одного или двух типов боевых самолетов, но даже это кардинально не повлияет на статичные цифры производства – до 30 в год, что в сравнении с потерями ну никак не коррелируется.