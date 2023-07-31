'Россия не может оккупировать Украину': Зеленский рассказал, как Бразилия может помочь приблизить мир. Видео

Глава государства Владимир Зеленский убежден, что такая большая страна как Бразилия может и должна повлиять на прекращение кровопролитной войны в Украине. Завершение полномасштабных действий находится в сфере интересов самих бразильцев, но для этого лидеру страны Луле да Сильве стоит узнать правду о вторжении оккупантов и перестать твердить методички российских пропагандистов.

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Об этом президент рассказал в интервью изданию Globo, как передает пресс-служба его Офиса. Бразилия обязательно должна быть участником процесса имплементации предложенной Украиной формулы мира (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В частности это касается реализации пункта по глобальной продовольственной безопасности, ведь помощь нашей стране в экспорте агропродукции – это также помощь другим государствам, которые страдают от нехватки продовольствия и могут оказаться на грани голода", – подчеркнул лидер украинской нации.

Он также считает, что да Силва может оказать серьезное содействие в гуманитарной отрасли. Бразильские саперы могли бы принять участие в разминировании территорий нашего государства, избавив наших фермеров от страха погибнуть при выполнении своих работ.

"Президент Лула должен привлечь все свои возможности для приближения мира. Каждый лидер несет ответственность за то, есть сейчас в мире война или нет. Я бы хотел встретиться с моим коллегой, рассказать персонально, что на самом деле происходит в этой войне", – рассуждает гарант.

По словам Зеленского, для Украины сегодня очень важна позиция Бразилии и других стран Латинской Америки. Лула да Силва мог бы сыграть ведущую роль в организации многосторонней встречи Украины с лидерами латиноамериканских государств, чтобы они больше узнали нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийски настроенный Лула да Силва заявил, что США пора прекращать участвовать в полномасштабной войне России против Украины, поставляя помощь последней. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Однако такая симпатия к Кремлю и повторение его нарративов не помешали политику стать новым президентом Бразилии, обогнав во втором туре действующего лидера Болсонару с мизерным отрывом.