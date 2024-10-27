'Россия не останавливается в своем терроре': Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов враг запустил по Украине за неделю

В течение уходящей недели Россия не прекращала терроризировать мирных граждан Украины. За это время оккупанты сбросили на украинские города и села более тысячи КАБов, направили на гражданских сотни ударных дронов и десятки ракет.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что наше государство работает совместно с партнерами над тем, чтобы усилить защиту людей и сделать невозможным вражеский террор.

"Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары разными типами оружия. Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили оккупанты за эту неделю против нашего государства", – отметил глава государства.

Он показал также жуткие кадры с последствиями вражеских атак, совершенных в течение недели. За последние семь дней захватчики терроризировали Харьков, Одесщину, Запорожье, Киев и Киевщину, Хмельнитчину, Днепропетровщину, Херсонщину, Донетчину и Сумщину.

Зеленский также поблагодарил украинских воинов за защиту, сотрудников экстренных служб за помощь и западных партнеров за стремление усилить Украину и сделать невозможным российский террор.

"Я благодарю наших людей, которые ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов. Которые оказывают помощь и всегда на защите жизни. Мы усиленно работаем с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор россиян был невозможен", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский призвал партнеров к более сильным решениям в поддержку Украины. Он отметил угрозу, которую представляет продолжение российской агрессии, и призвал мир к конкретным шагам, чтобы остановить войну.

Это заявление прозвучало на фоне продолжения российского террора, в частности, еще продолжались спасательно-поисковые работы на месте попаданий в Днепре, где после российского обстрела пострадали более 20 человек, а пятеро, среди которых и ребенок, погибли.

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