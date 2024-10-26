'В Москве настроены на продление агрессии': Зеленский призвал партнеров к более сильным решениям в поддержку Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам, призвав их к более решительным действиям в поддержку Украины в условиях продолжающейся войны. Он отметил угрозу, которую представляет продолжение российской агрессии, и призвал мир к конкретным шагам, чтобы остановить войну.

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Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения. Зеленский отметил, что в Украине продолжаются многочисленные удары по городам, в частности, в Днепре, где после российских обстрелов пострадали более 20 человек, а пятеро, среди которых и ребенок, погибли.

"Сегодня еще шел разбор завалов в Днепре после российского удара. Более 20 человек были ранены этим ударом – всем оказана необходимая помощь. Но, к сожалению, пять человек погибли, и среди них – ребенок. В Киеве от последствий удара "шахедов" погибла девушка – 14 лет ей было. Мои соболезнования всем родным и близким. Сегодня нанесен удар по Константиновке – Донецкая область. Четверо сотрудников полиции пострадали. Обстрелы были и в Сумской, Харьковской, под ударами Донетчина, на юге нашего государства: Одесса, Запорожье, наша Херсонщина", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Москва не только продолжает свою агрессию, но активно пытается укрепить военное сотрудничество с Северной Кореей, что может привести к новым угрозам для Украины. Он подчеркнул, что без должной поддержки со стороны международного сообщества агрессия России только усилится.

"Каждые такие времена войны доказывают лишь то, что в Москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не желают. Именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство и за счет обхода санкций. Именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор. Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого маловато – конкретные шаги нужны", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина имеет четкий план для победы, в котором изложены меры, которые могут предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России. Он призвал к большему давлению на Россию и расширению поддержки Украины.

"Это будет справедливо. И время, истекающее, пока решений нет, – это, к сожалению, постоянные российские удары, постоянные потери наших жизней. Следующая неделя будет временем нашей очень активной работы с партнерами для поддержки наших воинов прежде всего, воинов на фронте и нашей стратегии принуждения России к завершению войны. Мы готовим важные сигналы поддержки", – подчеркнул он.

В своем выступлении Зеленский также поблагодарил всех, кто работает в защиту украинцев от российских атак. Он выразил благодарность спасателям и работникам Национальной полиции, ежедневно рискующим своей жизнью, спасая других.

В Днепре президент выразил благодарность всему коллективу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в частности Евгению Панчуку, Дмитрию Сауляку, Дмитрию Лучке и Александру Тыкви. Также он отметил работников Национальной полиции Алексея Скакуна и Карину Алиеву.

В Сумской области и в области особую благодарность Зеленский выразил Александру Матвиенко, Виталию Каплуну и Юрию Костюку — работникам ГСЧС Украины. Также он поблагодарил полицейских Сергей Заруцкий и Геннадия Терещенко.

В Херсонской области глава государства отметил спасателей Олега Засименко, Константина Набоку, Дмитрия Волкова и Николая Катрука. А также капитанов полиции Дмитрия Гмыря и Андрея Котлюба, которые служат в КОРДе.

В Харьковской области он отметил работников ГСЧС Владимира Затирко, Евгения Афонива и Сергея Качаненко, а также полицейских Сергея Гуськова и Улиана Пигаля, которые занимаются эвакуацией граждан с опасных территорий.

"Благодарю всех, кто с Украиной, кто с нашим народом, каждого воина. Спасибо, кто защищает наше государство, держит наши украинские позиции и всеми своими силами уничтожает оккупанта! Обязательно должны защитить Украину", - резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 октября Россия снова атаковала Украину с воздуха. Захватчики запустили по нашему государству почти сотню ударных БПЛА и семь ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 44 российских дрона-камикадзе, еще столько же были локационно потеряны, а один улетел в Беларусь.

Напомним, ночью Россия атаковала Днепр баллистикой. В результате удара повреждены жилые дома и больница. По состоянию на 12:30 26 октября было известно о четырех погибших, среди которых ребенок, и 21 раненом. Среди пострадавших – четверо детей, 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.

А накануне вечером стало известно, что российский "Шахед" попал в многоэтажку в Киеве. В доме повреждены квартиры. Погиб ребенок, тоже есть пострадавшие.

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