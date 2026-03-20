'Россия не побеждает': Зеленский назвал потери врага в войне и рассказал о ситуации на фронте

Сейчас Россия не имеет никаких важных достижений на фронте в Украине. В то же время потери военных страны-агрессора колоссальные и составляют до 35 тысяч ежемесячно.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Британию. Разговор с ним опубликовал британский блогер, который родился в Николаеве, Макс Клименко в своем TikTok.

Зеленский опровергал мифы о "победе РФ"

По словам украинского лидера, сообщение о "победе России" является частью дезинформации, ведь по факту оккупанты не захватили ни Киев, ни Донбасс. Фронт остается стабильным, украинские войска удерживают позиции, а российская армия ежемесячно несет потери в 30–35 тысяч человек.

Однако, как добавил Зеленский, из-за невозможности добиться успеха на поле боя РФ делает ставку на удары по энергетике и гражданской инфраструктуре.

В то же время Украина укрепила ПВО и способна уничтожать сотни дронов в день, а международное сотрудничество продолжается, особенно с Францией, Великобританией, Финляндией, Данией и Польшей. Президент также признал, что отношения с Венгрией остаются сложными, однако это касается только власти.

"Это не о людях. Вы должны знать. Я имею в виду, это личности. Я не люблю, знаете, дипломатическую ложь. Просто быть милым для кого-то, я не хочу быть милым. Я хочу быть сильным для своей страны и быть очень честным с нашими партнерами", – сказал глава государства.

В итоге президент очертил видение Украины через 10 лет как независимого государства, которое будет развивать новое поколение украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!