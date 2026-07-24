"Россия не прекращает давление на Беларусь": в ГПСУ оценили угрозу для Украины

Страна-агрессор Россия продолжает оказывать давление на Беларусь, пытаясь вовлечь её в войну против Украины или использовать её территорию для переброски своих войск. В то же время вблизи украинской границы не наблюдается формирования ударных группировок, которые могли бы представлять непосредственную угрозу.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается под контролем, однако украинские силы продолжают следить за развитием событий.

Андрей Демченко сообщил, что непосредственно на линии украинско-белорусской границы пока не фиксируется нестандартных ситуаций или провокаций со стороны Беларуси.

"Если говорить непосредственно о линии границы, то, к счастью, каких-либо нестандартных ситуаций или провокационных действий со стороны Беларуси не фиксируется", — отметил представитель ГПСУ.

В то же время он подчеркнул, что более тысячи километров украинско-белорусской границы остаются потенциально опасным направлением. По словам Демченко, Украина должна и в дальнейшем укреплять свой оборонный потенциал, чтобы быть готовой к любым рискам.

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Представитель ГПСУ отметил, что вблизи государственной границы украинские военные не наблюдают формирования ударных группировок, которые были бы готовы к вторжению. Однако он не исключил возможности различного рода провокаций, целью которых может быть побуждение Украины перебрасывать дополнительные силы на это направление, ослабляя другие участки фронта.

По словам Демченко, разведывательные подразделения и другие компоненты Сил обороны постоянно отслеживают ситуацию в глубине территории Беларуси, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения.

Он также заявил, что Россия не прекращает давление на Беларусь, стремясь активизировать это направление. Как отметил пресс-секретарь, нельзя полностью исключать ни возможность того, что Беларусь собственными силами может присоединиться к войне, развязанной Россией, ни сценарий, при котором Москва в любой момент перебросит на белорусское направление дополнительные военные силы.

Напомним, украинские пограничники готовятся к возможному наступлению с территории Беларуси. Именно об этой угрозе предупреждает разведка. Сейчас на границе с северным соседом создают зону поражения для сдерживания вражеских сил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусской власти.

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