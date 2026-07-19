Бетонные сооружения, ловушки и повышенная бдительность: на границе с Беларусью создают "килзону" для сдерживания противника

Украинские пограничники готовятся к возможному наступлению с территории Беларуси. Именно об этой угрозе предупреждает разведка. В настоящее время на границе с северным соседом создают зону поражения для сдерживания вражеских сил.

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Об этом сообщает ГПСУ. Для обороны создают "килзону": противотанковые рвы, устанавливают заграждения из колючей проволоки и бетонируют "зубы дракона".

"Противотанковые рвы, многоуровневые заграждения из колючей проволоки, ряды бетонных "зубов дракона" – это лишь часть укреплений, которые возводят военнослужащие ГПСУ на северной границе. Какую активность сейчас фиксируют со стороны Беларуси, что происходит на днепровских островах в приграничной зоне и чем готовятся остановить возможную агрессию – смотрите в репортаже", – говорится в сообщении пограничников.

Главные истории дня

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отправлять военных на войну в Украину. Ведь страна не заинтересована в участии в боевых действиях и поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусской власти.

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