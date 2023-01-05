Россия не прекратит атак, но проблем у нее стало больше: разведка Британии рассказала о последствиях "хлопка" на аэродромах

Россия вынужденно передислоцировала свои стратегические бомбардировщики на Дальний Восток, но не отказалась от планов наносить ракетные удары по Украине. Однако эффективность новых обстрелов будет меньше из-за распыленности мест запусков.

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Также у россиян возникнет больше проблем с техническим обслуживанием самолетов ракетной авиации. Об этом в ежедневной аналитической сводке сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

"27 декабря 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия передислоцировала тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 на Дальний Восток России", – говорится в сводке.

Отмечается, что перед этим, 5 и 26 декабря 2022 года, авиабаза в Энгельсе подверглась обстрелу, в результате чего несколько самолетов были повреждены. В британской разведке предполагают, что Россия ответила на эти инциденты общим разгоном самолетов на аэродромы, расположенные подальше от Украины.

При этом, по мнению британской разведки, Россия все еще сможет обстреливать Украину крылатыми ракетами воздушного запуска, поскольку оружие имеет радиус действия 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков. Однако теперь полеты с рассеянных мест добавят дополнительной нагрузки на техническое обслуживание и еще больше сократят ограниченные летные часы, доступные этим устаревшим самолетам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 декабря в Курской области РФ заявили о якобы взрыве. Жители страны-террориста утверждают, что "бавовна" произошла в районе аэродрома "Халино".

В ночь на 26 декабря в российском городе Энгельс (Саратовская область) раздались взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация РФ. Там разгорелся масштабный пожар, погибли российские военные летчики и авиадиспетчеры.

В российском министерстве обороны подтвердили взрывы на аэродроме в городе Энгельс Саратовской области, где базируется стратегическая авиация РФ. При этом традиционно заявили, что "отработала" противовоздушная оборона.

Последние взрывы на авиабазах в РФ вызвали истерику в рядах российских сторонников войны против Украины. Аналитики ISW объяснили, какие последствия может иметь "бавовна".

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