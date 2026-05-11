Россия не соблюдает перемирие: в Генштабе зафиксировали 144 боевых столкновения за сутки

В течение 10 мая, когда должно было бы действовать так называемое перемирие, российская оккупационная армия 144 раза начинала штурмы на передовой. Наиболее интенсивные бои произошли в Покровской агломерации.

Видео дня

Отчетом о ситуации поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Информация собрана по состоянию на 22:00 воскресенья, 10 мая.

По подсчетам командования, противник привлек для поражения 5002 дроны-камикадзе и совершил 1541 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в 22:00 продолжалось одно из девяти боестолкновений, произошедших в воскресенье. Противник 56 раз обстреливал эти районы, в том числе 10 ударов захватчики провели с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 10 раз штурмовали украинские позиции вблизи населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка, Красное Первое.

На Купянском направлении враг атаковал дважды, в районах Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано 11 штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное. Пять боестолкновений по состоянию на 22:00 еще не закончились.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед. Эти бои состоялись возле Рай-Александровки и Резниковки. Еще одно боестолкновение продолжалось.

На Краматорском направлении наступательных действий российской оккупационной армии не было.

На Константиновском направлении наши защитники остановили девять штурмов вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.

На Покровском направлении было 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Анновка, Мирное, Сергеевка, Новоалександровка.

По предварительным подсчетам, наши воины за сутки ликвидировали на этом отрезке фронта 72 захватчиков и еще 23 ранили; уничтожены две единицы автомобильной и три единицы спецтехники ВС РФ, повреждены пять единиц автомобильной техники, шесть пушек и два пункта управления БпЛА. Уничтожено/подавлено 242 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении остановлена одна вражеская атака в районе Александрограда.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Чаривне, Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении агрессор начал один штурм – в районе села Щербаки.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как ранее писал OBOZ.UA, во время объявленного "перемирия" армия страны-агрессора России действительно ставит некоторые бои на паузу. В то же время враг использует этот период для усиления своих наступательных возможностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!