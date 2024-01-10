'Россия не выдержит, если продолжать бить ее': Зеленский обратился к литовскому народу в Вильнюсе. Видео

В среду, 10 января, во время визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к литовскому народу. В своей речи он подчеркнул, что государство-террорист Россия и его диктатор Владимир Путин не остановятся, если их не остановить.

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Это можно сделать только сообща, в сотрудничестве. Видео выступления главы государства в Вильнюсе опубликовал Офис президента Украины.

"Стойкость наших воинов – это также и ваша стойкость. И наше украинское предчувствие – что Россия не выдержит, если продолжать бить ее. Это также подтверждение и нашей с вами правоты, правоты нашего общего исторического выбора – быть независимыми", – подчеркнул президент.

Украинский лидер акцентировал, что Путин не остановится, пока не разрушит Украину. И если наше государство не победит Россию, то следующими могут стать Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

Зеленский сообщил литовцам, что Украине удалось отразить 70% ударов РФ перед и во время новогодних праздников, однако наша страна нуждается в более современных системах ПВО.

Во время переговоров украинская и литовская стороны договорились о совместном производстве средств борьбы с дронами. Также Литва одобрила долгосрочный пакет поддержки Украины на сумму 200 млн. евро, согласно которому в январе Киеву передадут боеприпасы и генераторы.

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