Зеленский рассказал, давили ли на него партнеры с Запада и были ли сигналы о заморозке войны

Украина пока не испытывает давления от партнеров по заморозке войны, которую начала Россия на территории нашего государства. Союзники еще не готовы официально высказать такие сигналы.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Глава государства подчеркнул, что Украина именно защищается от вторгшейся на наши территории России, а не ведет боевые действия.

"Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты. Я бы не сказал прекращения боевых действий, все же, это наша защита. Прекращение нашей справедливой защиты и прекращения нашей борьбы. По этому поводу давления нет. Пока нет", – сказал президент.

Зеленский отметил, что он слышал и читал соответствующую информацию в СМИ о возможной угрозе заморозки войны со стороны России. Однако он подчеркнул, что партнеры официально не выражали ответных сигналов.

"Есть разные голоса. Я в медиа слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и какие-то разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам соответствующие сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал", – заявил президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 10 января посетил столицу Литвы Вильнюс, где встретился с президентом Гитанасом Науседой. Главными темами визита стали безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский в своем вечернем обращении намекнул, что в этом году ВСУ также получат много западного вооружения. По его словам, в Киеве знают, как реализовать приоритеты государства.

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