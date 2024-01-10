Литва приняла пакет помощи Украине на 200 млн евро: что предполагает

Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 200 млн. евро. В него войдут, в частности, боеприпасы, генераторы, системы детонации и бронетранспортеры М-577.

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Все это поступит нашим военным в январе и феврале этого года. Об очередном пакете поддержки на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, страна-партнер также намерена тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности.

Во время визита украинской делегации в Вильнюс 10 января были заключены соответствующие соглашения. Они, по словам литовского лидера, "являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества".

Также Литва намерена мобилизовать коалицию по разминированию Украины и поддержать вступление нашего государства в НАТО.

Зеленский, со своей стороны, отметил, что очень ценит оказанную поддержку, она придает украинцам силы.

"Я благодарен за новую оборонную поддержку, о которой сегодня договорились. Не просто за помощь, а за совместное производство. В частности, средств борьбы с дронами и других направлений в оборонном производстве", – сказал Зеленский.

Напомним, 10 января президент Украины посетил столицу Литвы Вильнюс, где встретился с президентом Гитанасом Науседой. Главными темами визита стали безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.

По итогам встречи украинский лидер заявил, что 2024 год станет решающим не только для Украины, которая противостоит российской агрессии, но и для Литвы и других партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее стало известно, что Германия впервые в истории разместит свои войска в Литве. Бригада Бундесвера численностью 5000 человек будет размещена в прибалтийской стране, чтобы сдерживать российскую агрессию.

– В декабре в Литве завершили ремонт первых танков Leopard 2, которые скоро вернутся на поле боя в Украине. Их показали на Гайжюнском военном полигоне.

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