Россия несет только смерть: в сети показали, как выглядит разрушенная врагом Авдеевка. Фото

В сети показали, как сейчас выглядит Авдеевка Донецкой области. Город превратился в сплошную руину с пустыми улицами и разрушенными домами.

Соответствующие кадры появились в Telegram. Авдеевка фактически полностью разрушена.

"Авдеевка после боев за город. Город уничтожен. Все, что несут россияне, – смерть и разруха", – говорится в сообщении.

Ужасающие апокалиптические кадры некогда цветущей Авдеевки свидетельствуют о том, что враг, не имея возможности захватить украинские города, применяет известную тактику выжженной земли.

В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Где-то нет полдома, где-то уничтожено несколько этажей, а некоторые многоэтажки полностью стерты с лица земли.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему ВСУ вышли из Авдеевки и сколько защитников тогда попали в плен. В то же время он отметил, что наступление на Авдеевку стоило врагу больших потерь, о чем вряд ли будут рассказывать в "российском телевизоре".

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