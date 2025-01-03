Россия ночью атаковала Украину почти сотней дронов: силы ПВО уничтожили 60 БпЛА, еще 26 локационно потеряны

Россия в ночь на 3 января устроила новую воздушную атаку на Украину: враг запустил почти сотню дронов. Силы ПВО уничтожили 60 вражеских беспилотников.

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Еще 26 под влиянием средств РЭБ не достигли целей. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку россияне начали еще накануне, около 21:00 2 января. В общей сложности они запустили 93 "Шахеда" и дронов-имитаторов. Пуски совершались из российских Брянска, Миллерово и Орла.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях. Вследствие активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий), один - в воздухе., – рассказали в ВС.

В Воздушных силах также упомянули о последствиях ночной атаки России.

"В результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам на Донетчине и Черниговщине. Также сбитые "шахеды" нанесли ущерб и на Киевщине: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие", – перечислили там.

Только над Сумщиной ночью украинские воины сбили 7 "Шахедов". Всего с начала года над регионом удалось сбить 17 российских дронов, отметили в Сумской областной военной администрации.

Всего над северными регионами Украины, в зоне ответственности ОТУ "Северск", за сутки было уничтожено 8 вражеских беспилотников.

Еще один "Шахед" украинские воины сбили над Хмельнитчиной.

"Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили вражеский БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало", – отметил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Очередное утро, снова атака российских БПЛА и пострадавшие гражданские дома. Нет никакого смысла в этих атаках, никакой логики. Они лишь усугубляют ненависть к россиянам в людях. Каждая такая атака отражается на России, потому что Украине есть чем отвечать", – отреагировал на удары государства-агрессора глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

К сообщению он приобщил фотографии изуродованных во время последней атаки частных домов Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что во время циничной атаки РФ по Киеву 1 января было повреждено админздание Верховной Рады.

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