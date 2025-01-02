Во время циничной атаки РФ по Киеву 1 января повреждены админздания Верховной Рады. Фото

В ходе атаки российских беспилотников по Киеву 1 января взрывами были повреждены административные здания Верховной рады Украины. В настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба.

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Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук. Он также отметил, что аппарат ВРУ прилагает "максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки" и обеспечить работу Рады.

"Взрывная волна повредила соседние дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины. Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки", – рассказал Стефанчук и показал соответствующие фото.

Глава парламента также напомнил, что в результате указанной атаки россиян в столице погибла супружеская чета ученых - нейробиолог Игорь Зима и его жена, биолог Олеся Сокур. Стефанчук выразил соболезнования по поводу их гибели.

Как сообщал OBOZ.UA, также на улице Банковой из-за указанной российской дроновой атаки 1 января в Киеве был разрушен памятник истории и архитектуры. В частности, пострадало помещение Национального союза писателей Украины – известное "имение Либермана".

Утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили череду ударных дронов, которыми атаковала Россия. Но обломки сбитых целей попадали в нескольких районах, и там возникли пожары и повреждения. В общей сложности два человека погибли, еще семеро пострадали.

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