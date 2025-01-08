Россия ночью атаковала Украину дронами: ВСУ уничтожили 41 из 64 вражеских беспилотников

В ночь на 8 января Россия вновь атаковала Украину дронами разных типов. Силы ПВО уничтожили 41 из 64 вражеских беспилотников.

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Еще 22 БПЛА не достигли целей: они были локационно потеряны. О результатах боевой работы рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную дроновую атаку вражеская армия начала с 19:30 7 января. За вечер, ночь и утро противник атаковал 64 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Запускали их россияне уже традиционно из районов Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41-го ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении России, один – в Беларусь", – рассказали в Воздушных силах.

В частности, над Сумщиной в эту ночь украинские воины уничтожили 7 "Шахедов".

"С начала года подразделениями ПВО области уничтожены 69 российских беспилотников", – уточнили в Сумской областной военной администрации.

Еще 4 дрона ликвидированы в Черкасской области. Тревога в регионе продолжалась более 3 часов.

"Обращений в экстренные службы по поводу травмирования или повреждения имущества не было", – уточнил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Киевской области тревога ночью длилась 7 часов. Силам ПВО, работавшим в регионе, удалось уничтожить часть дронов.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов зафиксированы повреждения частного дома и забора. Повреждения незначительны. В здании иссечены фасад и двери, выбито остекление", – подвел итоги ночи врио начальника Киевской ОВ Николай Калашник.

Напомним, накануне стало известно, что украинский пилот F-16 за один боевой вылет уничтожил шесть крылатых ракет противника. Мировой рекорд был установлен во время массированной воздушной атаки утром 13 декабря 2024г. Такой результат удивил даже американских инструкторов.

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