Россия ночью направила на Львов 60 'Шахедов' и более 10 ракет: в результате падения обломков поврежден гражданский склад. Фото

В ночь на 10 сентября страна-агрессор Россия, во время массированной атаки на Украину, направила ударные беспилотники "Шахед" и ракеты на Львов. В результате сбивания вражеских целей пострадал гражданский склад в городе.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый. Он отметил, что обошлось без жертв и значительных разрушений.

"Сегодня ночью на Львов летели около 60 вражеских "Шахедов" и более 10 ракет. Спасибо нашим силам ПВО за то, что не допустили беды", – говорится в сообщении.

Городской голова отметил, что, к счастью, нет жертв и разрушений жилого фонда.

"Есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной. Сейчас оцениваем ущерб", – написал он.

Дополняется...