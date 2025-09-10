Россия запустила 'Шахеды' по Украине и подняла в небо бомбардировщики Ту-95

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС.

В регионах работают силы ПВО, раздаются взрывы. О движении вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Что известно о российской атаке

В 23:40 мониторы сообщили о коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ, что свидетельствовало о подготовке вылета бортов. Впоследствии стало известно о вылете бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупреждал о возможном комбинированном ударе по региону.

Тем временем в ВС ВСУ сообщали о вражеских дронах на Харьковщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Сумщине, Полтавщине, Черниговщине, Киевщине, Ривненщине и Волыни.

Вражеские дроны около полуночи атаковали Киев, там работали силы ПВО. "Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", – информировали в КГВА.

БПЛА противника тем временем летели в сторону западных областей, в частности на Луцк.

"Большое скопление вражеских БПЛА в центре, на западе и севере Черниговщины – основной вектор движения юго-западное направление", – информировали Воздушные силы.

По состоянию на 00:15 был отмечен взлет четырех бортов Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", процесс взлета продолжался.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года страна-агрессор Россия усилила террор против Украины, в результате чего количество воздушных атак выросло более чем в пять раз. А июнь и июль стали для украинцев наиболее смертоносными.

В ночь на 9 сентября РФ снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 60 БПЛА.

