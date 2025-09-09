Оккупанты атаковали Украину 84 БПЛА: силы ПВО сбили 60 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 9 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 60 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 84 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., более 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 23 ударных БПЛА на 10 локациях.

Что предшествовало

Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак. При этом диктатор России Владимир Путин фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины, а гражданские.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 8 сентября осуществила массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 сентября российские террористические войска атаковали Запорожье дронами. В результате удара возник пожар – загорелся частный дом, есть одна пострадавшая. На место прибыли экстренные службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!