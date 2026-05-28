Россия обстреляла Марганец из артиллерии: среди пострадавших – шестеро детей. Фото

Город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области 28 мая пережил российский артиллерийский обстрел. Ранения получили 10 человек, среди них шестеро – дети.

Национальная полиция Украины подтвердила вражескую атаку. Пресс-служба сообщила, что (по состоянию на 19:30 четверга) следственно-оперативные группы продолжали работали на местах попаданий.

Что известно об ударе РФ по Марганцу

Утром армия государства-агрессора РФ попала из артиллерии в спальный район города. В результате атаки ранения получили трое мирных жителей – 57-летняя женщина и двое мужчин. 46-летнего раненого с тяжелыми травмами ног экипаж сектора реагирования патрульной полиции отделения №1 Никопольского РУП доставил в больницу.

После 16:00 к правоохранителям поступило сообщение от медиков о еще семи пострадавших в результате утреннего артобстрела.

"Вражеские снаряды попали в дом – ранения получили женщина и ее шестеро детей. Двое парней в возрасте 10 и 13 лет и четверо девочек в возрасте от 1 до 14 лет получили акубаротравмы. Такие же травмы диагностировали и у матери детей", – рассказали копы.

Городской голова Марганца Геннадий Боровик уточнил, что противник для обстрелов также применил БПЛА. Вследствие вражеских ударов зафиксированы повреждения частного жилого дома, авто, многоэтажки, линии связи.

"Коварство и жестокость врага не имеют границ. Они воюют с мирными людьми. Поэтому я в очередной раз призываю каждого из вас не игнорировать сигналы тревоги, соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких", – призвал мэр жителей города.

Как писал OBOZ.UA, ночью 28 мая оккупационная армия РФ продолжила терроризировать населенные пункты Днепропетровской области. Более 20 раз агрессор атаковал два района области беспилотниками и артиллерией. Трое гражданских получили ранения.

