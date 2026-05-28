На Днепропетровщине в результате российских атак повреждены дома и АЗС: есть пострадавшие. Фото

Ночью 28 мая оккупационная армия России продолжила терроризировать населенные пункты Днепропетровской области. Более 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией.

Вследствие российских обстрелов трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации областной администрации, в Павлоградском районе пострадал сам районный центр и Богдановская громада. В результате обстрелов повреждены пятиэтажка, частный дом и лицей. 38-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, 69-летняя женщина и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Вследствие российских атак поврежден дом и АЗС.

В целом на ночь защитники неба сбили ночью над Днепропетровщиной 16 вражеских беспилотников.

Напомним, в Киеве 26 мая, во время разбора завалов на крыше Национального музея Чернобыль обнаружили часть российской ракеты. Это ракета, которую оккупанты запустили против украинцев в ночь на 24 мая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты устроили массированную ракетно-пушечную атаку по Украине, потратив колоссальную сумму. Как подсчитано, террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

