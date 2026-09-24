Россия обстреляла жилой район Одессы: пострадали 17 частных домов, ранен ребенок. Фото и видео

В Киевском районе Одессы 24 сентября в результате российского обстрела пострадали 17 частных домов. В результате атаки пострадали три человека, в том числе один ребенок, а в местах попаданий возникли повреждения и пожар.

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О последствиях атаки сообщили Сергей Лысак и Одесская городская военная администрация в своих каналах. Данные о пострадавших также обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате обстрела в частных домах выбило окна, повреждены крыши и двери. На месте работают соответствующие службы, а коммунальщики помогают жителям и устраняют последствия атаки.

Владельцы поврежденных домов могут получить компенсацию по государственной программе "еВосстановление" и городской программе "Несокрушимая Одесса". Для оформления помощи необходимо обратиться в районную администрацию.

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Поврежденные дома

По данным ГСЧС, в результате российского обстрела жилого сектора пострадали три человека – двое взрослых и ребенок. Российский удар также вызвал пожар на мансардном этаже пятиэтажного дома. Спасатели ликвидировали возгорание.

По другим адресам повреждены жилой дом и нежилое здание. Также был уничтожен грузовой автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 24 сентября российская террористическая армия совершила массированную атаку на Одесскую область с помощью авиабомб и дронов. Мишенями путинских террористов стали объекты гражданской инфраструктуры.

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